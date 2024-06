Ativista da Riposte Alimentaire cola adesivo em pintura de Claude Monet - Roberta Fumagalli / Riposte Alimentaire / AFP

Ativista da Riposte Alimentaire cola adesivo em pintura de Claude MonetRoberta Fumagalli / Riposte Alimentaire / AFP

Publicado 01/06/2024 10:56 | Atualizado 01/06/2024 10:57

Uma ativista foi presa neste sábado (1º) por colar um cartaz adesivo em uma pintura de Monet no Museu Orsay, em Paris, para chamar a atenção para o aquecimento global, disse uma fonte policial à AFP.

Em vídeo postado na rede social X, a mulher membro do "Riposte Alimentaire" (Resposta alimentar) - um grupo de ativistas ambientais e defensores da produção sustentável de alimentos - cola um cartaz vermelho sobre o quadro “Coquelicots” (Poppies) de Claude Monet, pintor impressionista francês.

FLASH | "À +4 degrés, c'est l'enfer qui nous attend !" Une activiste écologiste de Riposte Alimentaire a recouvert le tableau "Les Coquelicots" de Claude Monet à Paris.



pic.twitter.com/O8ofDEbcld — Cerfia (@CerfiaFR) June 1, 2024

“Essa imagem de pesadelo é o que nos espera se nenhuma alternativa for colocada em prática”, diz a ativista no vídeo, referindo-se ao adesivo que mostra uma paisagem apocalíptica em chamas.A pintura de Monet, concluída em 1873 e que mostra pessoas com guarda-sóis passeando por um campo de papoulas, não era protegida por vidro.“Depois de ser examinada e tratada por um restaurador, a obra foi novamente pendurada”, disse à AFP a direção do museu, anunciando a sua intenção de abrir uma ação judicial.Riposte Alimentaire assumiu a responsabilidade por vários ataques a obras de arte, em uma tentativa de chamar a atenção para a crise climática.