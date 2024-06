Kate Middleton deve retornar às atividades ainda este ano - Odd Andersen / AFP

Kate Middleton deve retornar às atividades ainda este anoOdd Andersen / AFP

Publicado 03/06/2024 20:55 | Atualizado 03/06/2024 20:56

A família real britânica tem passado por momentos sombrios nos últimos tempos, já que Rei Charles III e Kate Middleton, dois de seus maiores símbolos, enfrentam uma batalha contra o câncer. Esta última tendo causado um alvoroço inicialmente após sumir das redes sociais e eventos públicos sem dar explicações. Segundo a escritora Lady Colin Campbell, primeira biógrafa de Lady Di, o estado de saúde da princesa de Gales é preocupante.

Em entrevista à revista espanhola "Mujer Hoy", Lady Colin disse acreditar que Kate Middleton, que está completamente afastada da vida pública, assuma alguns compromissos profissionais ainda este ano, mas sua aparição não é esperada pelo menos pelos próximos meses. "Katherine está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela tem que se reservar para se recuperar e poder cuidar dos três filhos, que são muito pequenos. É simples assim, ela está doente demais para ser ativa", disse a escritora.

Segundo Lady Colin, o príncipe William, marido de Kate e filho de Charles II, passa por uma situação delicada, mas tem o apoio do povo ao seu lado. "Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias muito adversas que o Príncipe William está tendo que viver. Ele está fazendo o que qualquer um poderia fazer em seu lugar", afirmou ela, que mostra grande apreço pelo príncipe de Gales.

Nestas circunstâncias complexas para os Windsor , ainda mais agora com um novo processo eleitoral em formação, figuras como Beatrice de York e princesa Eugénia, filhas do príncipe Andrew e Sarah Ferguson estão em mais destaque. Lady Colin acredita que elas estarão em mais compromissos públicos.

"Há anos que venho dizendo que as garotas de York deveriam ter aumentado o número de seus compromissos. A Eugénia vive em Portugal, por isso, a menos que regresse ao Reino Unido, não será possível, mas a Beatriz é excelente. Durante as celebrações do Jubileu da Rainha, ele fez um excelente trabalho com a avó. Ela é muito boa no que faz. Adoro que ele esteja assumindo muito mais coisas e espero que continue assim", opinou ela.

Entre as obras mais famosas de Lady Colin Campbell estão "Diana in Private: The Princess Nobody Knows" ("Diana no Privado: A Princesa que Ninguém Conhece", em tradução livre), primeira biografia da princesa Diana, e o livro "Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims" ("Meghan e Harry: A História Real: Perseguidores ou Vítimas", em tradução livre).