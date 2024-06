C. Gambino é conhecido por se apresentar utilizando uma máscara - Reprodução

Publicado 05/06/2024 09:01 | Atualizado 05/06/2024 09:15

O rapper sueco C. Gambino, também conhecido como "rapper mascarado", foi morto a tiros na noite desta terça-feira (4). O caso aconteceu próximo à praça Selma Lagerlöfs, uma região movimentada da cidade de Gotemburgo, uma das maiores cidades do país.

De acordo com o jornal sueco ''Dagens Nyheter" (que significa Notícias do Dia), um carro prata deixou o local logo após o crime. Ninguém foi preso até o momento.

A polícia informou que um alarme apontando para um tiroteio soou às 22h42. A vítima teria estacionado seu carro no local às 22h40, somente dois minutos antes do assassinato.

Homem foi assassinado em estacionamento Reprodução/Dagens Nyheter

Quando a polícia chegou ao local, encontrou um homem ferido por arma de fogo e o levou ao hospital. Durante a madrugada desta quarta-feira (5), os médicos confirmaram que ele não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima foi confirmada nesta manhã.

O porta-voz da polícia, Thomas Fuxborg, informou que possui acesso às imagens do circuito interno do estacionamento. "Temos total controle sobre isso, é claro, e coletamos o que achamos que precisamos", disse. Havia cinco buracos causados por tiros em um dos vidros do estacionamento.