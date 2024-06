Sharon Osbourne e Walter, o novo membro da família - Reprodução / Underdog Heroes

Sharon Osbourne e Walter, o novo membro da famíliaReprodução / Underdog Heroes

Publicado 05/06/2024 13:22 | Atualizado 05/06/2024 13:36

Ozzy Osbourne e sua família adotaram há cerca de uma semana um bulldog que sofreu queimaduras em um incêndio. A adoção ocorreu no centro para cães com necessidades especiais, Underdog Heroes. A instituição comemorou a ida do cãozinho para sua nova casa em uma postagem no Instagram.

Sharon Osbourne, mulher de Ozzy, compartilhou detalhes do resgate do animal: ele havia sido deixado para trás em um incêndio e se encontrava em magreza extrema. Ela disse que estava no TikTok, durante uma conversa no podcast da família, e encontrou o "anjinho".

Anteriormente chamado de Costeleta (Pork Chops, em inglês), o cachorro ainda necessita de cuidados especiais dentro de sua nova família. Entretanto, segundo a instituição, Sharon já possui experiência com adoções com condições médicas.

Durante o podcast dos Osbourne, a família do "Príncipe das Trevas" explicou a adoção e escolheu um nome para seu mais novo integrante. "Walter é um bom nome", disse Ozzy.

"Depois de conhecer Sharon através de nossa cartilha de adoção/entrevista, nossos corações foram acalentados ao saber quanta compaixão, experiência e amor eles possuem com animais traumatizados e que necessitam de cuidados médicos", escreveu a Underdogs Heroes.

A página explicou também que a família de Osbourne foi uma boa escolha para o Costeleta, que terá outro nome dentro de sua nova casa. "No momento em que se conheceram era como se ele já soubesse que estava em casa. Ele estava tão confortável e já amava todo mundo".

Eles também agradeceram ao apoio com doações monetárias e com a divulgação de Costeleta por parte de usuários, o que ajudou o animal a encontrar sua família.