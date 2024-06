Shelley Binder é bisneta de uma das sobreviventes do naufrágio do Titanic - Shelley Binder / YouTube

Publicado 05/06/2024 12:45 | Atualizado 05/06/2024 12:49

Uma parente de dois sobreviventes do naufrágio do Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912, reprovou a ideia de uma nova viagem aos destroços com um submarino, que será promovida pelo bilionário Larry Connor . Em entrevista publicada nesta terça-feira (4) pelo jornal americano "The Sun", Shelley Binder comentou sobre como a sua bisavó, Leah Aks, e seu tio-avô, Phillip Aks, se sentiriam.