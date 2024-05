Larry Connor planeja viagem no submersível Triton 4000/2 Abyssal Explorer (à esq.) projetado por Patrick Lahey - Reprodução

Rio - O investidor imobiliário e bilionário Larry Connor, dos Estados Unidos, revelou na terça-feira (28) que está construindo um submersivel capaz de alcançar profundidades de 3.700 metros, onde estão os destroços do navio Titanic, após implosão do veículo Titan, da Ocean Gate, ano passado.

Na ocasião, a tripulação de cinco pessoas morreu, incluindo os ricaços que investiram no "passeio". Em entrevista ao Wall Street Journal, o novo pretendente declarou: "Sabe, o que precisamos fazer é construir um submersível capaz de mergulhar (à profundidade dos destroços do Titanic) várias vezes, com segurança, e mostrar ao mundo que é possível fazer isso, e que o Titan era uma engenhoca".

"Patrick Lahey (co-fundador da Triton Submarines] tem pensado nisso e desenvolvido esse submersível por mais de uma década. Mas não tínhamos os materiais e a tecnologia necessários. Você não poderia ter construído esse submersível cinco anos atrás", continuou Larry Connor.

O objetivo é mostrar que a viagem é segura: "Quero mostrar a todo mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele também pode ser maravilhoso, agradável e realmente transformador se você aproveitá-lo da maneira correta". O novo submarino é avaliado em R$ 103 milhões; a viagem, porém, ainda não tem data para acontecer.