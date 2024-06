Momento em que a ursa parte para cima do seu treinador, em circo da Rússia - Reprodução / YouTube

Momento em que a ursa parte para cima do seu treinador, em circo da RússiaReprodução / YouTube

Publicado 06/06/2024 10:09 | Atualizado 06/06/2024 11:16

Uma ursa "patinadora" atacou o seu treinador durante apresentação em um circo na cidade de Obninsk, oeste da Rússia, no último sábado (1º). O animal, chamado Dzhema, era uma das atrações do espetáculo "Show da Felicidade", no Mash Circus.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o tutor, Oleg Krasov, guiando o animal. Ela desliza nos patins, até ficar sob as quatro patas e correr em direção ao homem. Então, Dzhema o joga no chão e começa a desferir golpes. As crianças na plateia gritaram e foram retiradas do local. Funcionários do estabelecimento foram em direção a Krasov para ajuda-lo, contendo a ursa. A informação foi publicada no jornal britânico "Daily Mail".

Apesar da agressividade do vídeo, o circo garante que este tipo de interação entre os dois é comum. "Ela não o machucou. Na verdade, ela estava apenas brincando. Essas são as suas ações normais. Dzhema o ama", diz o texto da publicação. Segundo a mídia local, o homem não teve ferimentos sérios.