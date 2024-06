Parlamentares querem reforçar capacidades do país para detectar e analisar objetos voadores não identificados - Reprodução

Publicado 06/06/2024 10:26 | Atualizado 06/06/2024 10:59

Deputados japoneses criaram nesta quinta-feira (6) um grupo de trabalho para investigar as aparições de ovnis que, segundo eles, não devem ser menosprezadas, porque podem ser drones de vigilância ou armas.

O grupo de 80 membros, entre eles ex-ministros da Defesa, pedirá ao governo para reforçar suas capacidades para detectar e analisar objetos voadores não identificados, mais conhecidos como ovnis.

No Japão, os ovnis foram considerados durante muito tempo "uma matéria obscura que nada tem a ver com a política", disse o deputado opositor Yoshiharu Asakawa, membro destacado do grupo. Mas se forem "armas secretas de última geração ou drones de espionagem camuflados, podem representar uma ameaça significativa para nossa segurança", alertou.

A questão também é objeto de análise nos Estados Unidos, cujo governo reconheceu no ano passado que examina 50 aparecimentos de ovnis, mais do triplo do reconhecido em 2021. Em setembro, a Nasa disse que queria levar o debate sobre esse tema "do sensacionalismo à ciência".

Os deputados japoneses, de diversos partidos, adotam o mesmo enfoque entre os temores de que por trás desses fenômenos a priori paranormais haja possíveis operações de espionagem.

"É extremamente irresponsável de nossa parte aceita o fato de que algo é desconhecido e fazer vista grossa ao não identificado", disse Yasukazu Hamada, membro do grupo e ex-ministro da Defesa.

Recentemente, para o constrangimento de Tóquio, as redes sociais chinesas foram dominadas por um vídeo não autorizado de um helicóptero destroier em uma instalação militar japonesa, aparentemente filmado por um drone.

E no ano passado, o Ministério da Defesa reconheceu que tem fortes suspeitas de que alguns objetos voadores observados nos céus do Japão são balões espiões enviados pela China.

O Departamento de Defesa americano criou um escritório em 2022 para investigar tais fenômenos, que, em um relatório no ano passado, designou a região entre o oeste do Japão e a China como um “ponto quente” para observação de ovnis.

Os deputados japoneses querem que Tóquio crie um escritório semelhante e fortaleça sua cooperação e compartilhamento de inteligência com os Estados Unidos.