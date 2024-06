Bandeira do México - AFP

Publicado 07/06/2024 17:39

Os corpos de cinco pessoas foram localizados nesta sexta-feira (7) em uma estrada a leste da cidade de Chihuahua, informou o Ministério Público do estado homônimo, no norte do México.

Agentes do Ministério Público e da polícia local retiravam os corpos e investigavam o local para “estabelecer a causa da morte e há quanto tempo estavam sem vida”, informou a instituição em um comunicado.

A identidade das vítimas ainda não foi determinada pelas autoridades, embora notícias da imprensa local sugiram que os corpos possam ser de cinco motoristas de serviços de táxi, baseado em dados como desaparecidos desde 30 de maio.

A descoberta foi relatada por pessoas que viajavam pela rodovia que leva à cidade de Aldama, disseram as autoridades.

Chihuahua, um enorme estado que faz fronteira com os Estados Unidos, é palco da operação de grupos criminosos dedicados principalmente ao tráfico de drogas e de migrantes.

A espiral de violência que envolve o México já resultou em mais de 450 mil assassinatos desde que, no fim de 2006, o então presidente Felipe Calderón (2006-2012) lançou uma estratégia ofensiva com participação militar contra os cartéis do narcotráfico.