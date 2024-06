O presidente americano Joe Biden - AFP

O presidente americano Joe BidenAFP

Publicado 07/06/2024 13:09

O presidente americano, Joe Biden, declarou nesta sexta-feira (7) que se nega a acreditar que "a grandeza dos Estados Unidos pertence ao passado", durante um discurso por ocasião do 80º aniversário do Desembarque na Normandia.

"Me nego a acreditar que a grandeza dos Estados Unidos pertence ao passado", disse Biden, em uma crítica velada a seu rival republicano na próxima eleição presidencial, Donald Trump, que insiste que os EUA estão em declínio.

Biden fez este discurso na Pointe du Hoc, um promontório no qual as tropas americanas Rangers capturaram os alemães em 6 de junho de 1944, pouco depois do Desembarque na Normandia, no noroeste de França.

“Quem pode duvidar que os Estados Unidos se lançariam contra a agressão de [presidente russo Vladimir] Putin na Europa? (...) Quem pode acreditar que estes Rangers iriam querer que os Estados Unidos se afastassem hoje?”, perguntou Biden.

Com o discurso, o democrata segue a linha do ex-presidente Ronald Reagan, que em 6 de junho de 1984 lembrou neste mesmo local os “heróis” que “ajudaram a libertar um continente” e a “acabar” com a Segunda Guerra Mundial.

Naquela ocasião, o republicano defendeu a afirmação do poder americano contra a União Soviética.

Biden, por sua vez, alertou contra a "tentação" da retirada internacional, que na sua opinião representa Donald Trump, e defendeu a liberdade e a democracia.

“A democracia americana exige o mais difícil: acreditar que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Portanto, a democracia começa com cada um de nós”, disse o presidente de 81 anos.