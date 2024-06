Comércio de animais nas Ilhas Salomão tem transformado a fauna local em bichos de estimação - eucalyptusdreams / Deviantart

Publicado 07/06/2024 10:17

Com uma grande diversidade ecológica, de papagaios coloridos a enormes morcegos, o arquipélago das Ilhas Salomão tornou-se também um centro para o comércio, nem sempre legal, de animais exóticos, segundo uma investigação da AFP.



O testemunho de um ativista, documentos oficiais e dados da ONU mostram que lagartos endêmicos dessas ilhas foram enviados aos Estados Unidos, pássaros selvagens de suas florestas frondosas ao Oriente Médio e golfinhos à China.



Alguns animais selvagens podem ser capturados e vendidos legalmente, mas o comércio de espécies ameaçadas é regido por normas restritas ou, até mesmo, proibido. Mas isso não impede que alguns tentem tirar proveito do lucrativo mercado de animais exóticos, alguns já ameaçados de por causa da caça furtiva, denuncia o ecologista local Patrick Pikacha.



"Não há estudos. Não há controle. É salve-se quem puder", afirma esse ativista.



As Ilhas Salomão são o único país insular do Pacífico que participa do comércio legal de fauna selvagem, o que está transformando as espécies raras em animais de estimação cada vez mais populares.



Um dos mais procurados é o lagarto rabo-de-macaco, um lagarto nativo que se pendura nas árvores graças a cauda preênsil. Catalogado como uma espécie quase ameaçada, o comércio desse réptil foi suspenso em 2021 no âmbito de um tratado de conservação internacional patrocinado pela ONU.



Mas os números de exportação dessa organização indicam a persistência de um mercado dinâmico. Mais de 2.000 lagartos rabo-de-macaco foram vendidos a partir das Ilhas Salomão nos últimos anos, dos quais 1.300 seguiram para os Estados Unidos, segundo as estatísticas da ONU. Em um anúncio online um exemplar jovem é oferecido por 1.500 dólares.

Encontrado nas Ilhas Salomão, o lagarto-rabo-de-macaco (Corucia zebrata) é um dos poucos lagarto arborícola que possui a cauda preênsil, que o auxilia a andar pela vegetação. Vive em pequenos grupos sociais, e se alimenta de folhas e frutos.



Em outubro, autoridades da ONU pediram às Ilhas Salomão que cumprissem com as normas em seu comércio de fauna selvagem, inclusive desse lagarto.



"Chegou até ao secretariado que espécies que estão sob suspensões comerciais das Ilhas Salomão continuam sendo (...) trocadas com propósitos comerciais", disseram em uma carta.



O Departamento de Meio Ambiente do país não respondeu aos contatos da AFP, mas anteriormente havia afirmado que "o comércio sustentável de fauna selvagem" era "uma fonte importante de receitas".



Em um movimento mercado da capital, Honiara, uma placa alerta contra o comércio de animais vivos e destaca que os golfinhos não podem ser comercializados. Mas desde o início dos anos 2000, comerciantes estrangeiros pagam às comunidades costeiras do arquipélago para caçar golfinhos vivos e enviá-los a parques temáticos.



As Ilhas Salomão prometeram terminar com essa atividade em 2011, depois que um golfinho enviado ao México morreu e provocou condenações a nível internacional. Mas as exportações parecem ter sido retomadas sigilosamente.



Os dados coletados pela ONU mostram que a China importou 56 golfinhos vivos dessa nação insular entre 2016 e 2018. Para o ativista ambiental Lawrence Makili, os "estrangeiros" exploram "a pequena nação que sofre".



'Mentiras'



Também existem indícios de que esse arquipélago serve de trânsito para espécies de aves ameaçadas capturadas em outros países. Por exemplo, o 'lorius garrulus' é uma espécie de papagaio que só pode ser encontrado nas Ilhas Molucas da Indonésia, a cerca de 3.400 quilômetros de Honiara.