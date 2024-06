Secretário-Geral da ONG Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Deloire - AFP

Publicado 08/06/2024 16:24

O secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Christophe Deloire, morreu neste sábado (8) aos 53 anos vítima de “um câncer fulminante”, anunciou a organização de defesa da liberdade de imprensa.

Deloire, no cargo desde 2012, transformou a RSF “em uma campeã da defesa do jornalismo durante 12 anos”, afirmou a ONG em um comunicado transmitido à AFP.

Foi “um defensor incansável, em todos os continentes, da liberdade, da independência e do pluralismo do jornalismo, em um contexto de caos informativo”, acrescentou.

“O jornalismo foi a luta da sua vida, na qual trabalhou com convicção inabalável”, disse a organização, que tem sede em Paris.

A RSF, fundada por quatro jornalistas em 1985 em Montpellier, no sul da França, tornou-se uma referência na defesa da liberdade de imprensa e do direito à informação no mundo.

A organização detecta e denuncia obstáculos à liberdade de informação e ajuda jornalistas presos ou ameaçados de diversas formas (assistência jurídica, empréstimo de coletes à prova de balas, subsídios, cobranças a governos e instituições).

Desde 2002, a ONG publica um relatório anual sobre os abusos cometidos contra jornalistas em 180 países, denominado “classificação mundial da liberdade de imprensa”.

Deloire, que dirigiu uma das grandes escolas de jornalismo de Paris e trabalhou durante anos nos meios de comunicação locais, exigiu, entre outros casos, a verdade sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em Istambul e denunciou os contínuos ataques à liberdade de imprensa na Rússia.

A RSF descreveu o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, como “predadores” da liberdade de imprensa. Deloire também alertava frequentemente sobre o aumento da violência contra jornalistas.