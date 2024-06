Borgo Egnazi irá receber a reunião do G7 de 13 a 15 de junho - Divulgação / Assessoria Borgo Egnazia / AFP

Borgo Egnazi irá receber a reunião do G7 de 13 a 15 de junhoDivulgação / Assessoria Borgo Egnazia / AFP

Publicado 11/06/2024 11:52

Borgo Egnazia, um complexo turístico para super ricos localizado no sul da Itália e frequentado, entre outros, por Madonna e Justin Timberlake, receberá de 13 a 15 de junho a reunião de cúpula de chefes de Estado e de Governo do G7.

fotogaleria

O imenso resort, que imita um vilarejo tradicional italiano, está localizado na região da Puglia, no município de Fasano, ao lado da costa do Adriático. Encontra-se entre as cidades de Brindisi e Bari, que têm os maiores aeroportos da região.Os líderes do Grupo dos Sete, que reúne as economias mais avançadas do mundo (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), se reunirão aqui por três dias.Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, assim como o papa Francisco, também participarão do encontro de cúpula a convite do governo da primeira-ministra italiana, Georgia Meloni.Nos últimos dez anos, a Puglia se tornou um dos principais destinos turísticos da Itália, também para o turismo internacional, graças às suas praias, gastronomia, oliveiras centenárias e patrimônio. Meloni passa as férias de verão lá, contribuindo para a notoriedade dessa região que, por muito tempo, foi ofuscada por destinos mais clássicos, como a Toscana.A abertura de hotéis de luxo ajudou a atrair uma clientela de alto nível, incluindo estrelas de Hollywood, para esse vilarejo artificial, construído do zero no estilo da Disneylândia.Seu lema, “Nowhere else” (Em nenhum outro lugar), resume a ambição do resort, que tem piscinas, praças e edifícios que imitam o estilo tradicional, situados entre as oliveiras e o mar.