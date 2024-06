O Palácio de Versalhes foi construído no século XVII - Reprodução / Instagram

O Palácio de Versalhes foi construído no século XVIIReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 14:07 | Atualizado 11/06/2024 14:19

Um incêndio atingiu o Palácio de Versalhes, localizado em Paris, França, nesta terça-feira (11). Através das redes sociais, a administração do local informou que as chamas foram apagadas e ele já voltou a receber visitas. O motivo do início do fogo não foi informado.

"Fumaça foi reportada no Palácio hoje. O incidente foi rapidamente controlado e o público foi evacuado por razões de segurança. O palácio e os jardins estão abertos agora", afirma o comunicado.

Sobre o local

O Palácio de Versalhes é uma das maiores atrações turísticas francesas, com uma média de 7 milhões de visitantes por ano. Ele foi construído no século XVII e servia de residência para os reis da França até a Revolução de 1789. É tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco.

