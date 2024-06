O peixe-lua enganador, de 2,2 metros, em comparação com uma pessoa - Divulgação / Seaside Aquarium

O peixe-lua enganador, de 2,2 metros, em comparação com uma pessoaDivulgação / Seaside Aquarium

Publicado 11/06/2024 14:57 | Atualizado 11/06/2024 15:00

Um peixe-lua enganador de 2,2 metros foi encontrado nas areias de uma praia em Oregon, Estados Unidos. Ele pode ser o maior já visto da espécie na história. Segundo publicação nas redes sociais da "Seaside Aquarium", o animal, que chamou a atenção de banhistas, deve permanecer no lugar por dias, ou até semanas, já que os predadores que se alimentam de carcaça dificilmente conseguirão danificar a sua dura pele.

fotogaleria

De acordo com o texto, o enganador, descoberto em 2017 pela pesquisadora Mariann Nyegaard, é uma variação do peixe-lua normal e recebe esse nome por ser uma espécie "escondida, mas à vista de todos", dada a sua semelhança com o original. Este exemplar foi encontrado no último dia 3 de junho e o seu tipo foi comprovado a partir de fotos e coletas das amostras genéticas.

Há alguns anos, a rara variação voltou a aparecer na Califórnia e Alasca, a oeste dos Estados Unidos, desafiando a tese de que ele vive apenas no hemisfério sul, conforme o jornal britânico "The Guardian".

"Este peixe, escondido à vista de todos, provavelmente já foi visto em terra no noroeste do Pacífico antes, mas foi confundido com o mais comum", diz o "Seaside Aquarium". O peixe-lua trapaceiro pode chegar a mais de 350 quilos em 15 meses.