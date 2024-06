Curtidas ficarão privadas no X, antigo Twitter - Reprodução / X

Publicado 12/06/2024 18:42

Rio - O X, antigo Twitter, acaba de encerrar mais uma era. Na tarde desta quarta-feira (12), os usuários da rede social foram surpreendidos com o aviso de uma novidade: a partir de agora as curtidas estão privadas. A decisão de Elon Musk, CEO da plataforma, dividiu as opiniões dos internautas.

"Suas curtidas agora são privadas. Estamos deixando as curtidas privadas para todos, com intuito de proteger melhor sua privacidade. Curtir mais posts deixará seu feed 'Para Você' melhor", dizia o anúncio que pegou os internautas de surpresa.

Enquanto algumas pessoas comemoraram a novidade, dizendo que poderão curtir publicações sem medo de julgamentos, outras acham que a retirada do recurso dará armas para pedófilos, racistas, nazistas, entre outros.

Antes, ao entrar em um perfil na rede social, era possível ver tudo o que a pessoa havia curtido na aba "curtidas". Agora, estão disponíveis apenas as abas "Posts", "Respostas" e "Mídia". No próprio perfil do usuário, a aba "Curtidas" continua aparecendo, mas desta vez com um aviso: "Suas curtidas são privadas. Só você pode vê-las". Confira o que os internautas acharam da novidade: