Presidentes de países como Estados Unidos, Itália, França e Argentina opinaram sobre aborto em 2024 - Reprodução / Redes sociais

Presidentes de países como Estados Unidos, Itália, França e Argentina opinaram sobre aborto em 2024Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/06/2024 16:05 | Atualizado 13/06/2024 16:19

Não é apenas nos noticiários brasileiros que o debate sobre o aborto, reacendido nesta quarta-feira (12), após a tramitação de urgência do projeto que equipara o procedimento ao crime de homicídio , está em alta. Em outros países, o polêmico assunto segue gerando manifestações favoráveis e contrárias.

No ano de 2024, diversos líderes de grandes economias já se posicionaram sobre o tema, através de discursos ou medidas que reforçaram suas opiniões. Confira destaques.

Estados Unidos

O direito ao aborto é considerado uma das principais discussões das eleições presidenciais americanas deste ano, que acontecerão em 5 de novembro. Nos Estados Unidos, fica a cargo dos estados permitir ou negar o procedimento, por causa de decisão da Suprema Corte de 2022, que derrubou o acesso geral em todo o país.

De acordo com a organização "Abortion Finder", 14 estados americanos proíbem completamente o procedimento, enquanto 26 impedem o aborto após um período específico da gestação.

No último mês de abril, o tribunal do Arizona reativou uma lei estadual de 1864, que proibia a interrupção em todos os casos. Essa medida foi derrubada no início de maio pela governadora democrata Katie Hobbs

Em episódio mais recente, a Suprema Corte manteve, nesta quinta-feira (13), por unanimidade, o acesso à pílula abortiva no país. Os juízes acabaram seguindo um pedido do presidente Joe Biden de manter a disponibilidade do medicamento. "A decisão de hoje não altera o fato de que a luta pela liberdade reprodutiva continua", afirmou o mandatário.

Itália e o G7

Os líderes das sete principais economias do mundo – Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão, Reino Unido e Canadá – estão se reunindo na Itália para a Cúpula do G7, que começa nesta quinta-feira (13). No entanto, os encontros já começaram com discordâncias.

Segundo o site português "RTP", a falta de apoio da primeira-ministra italiana, a conservadora Giorgia Meloni, ao aborto deve fazer com que o comunicado final das reuniões não tenha qualquer menção a esta palavra, o que teria irritado outros líderes.

Na Cúpula do G7 de Hiroshima, no Japão, realizada em 2023, o texto final mencionava explicitamente o objetivo dos governos em garantir "o acesso ao aborto legal e seguro e a cuidados pós-aborto".

No final do último mês de abril, o parlamento italiano aprovou uma lei que permite o acesso de grupos antiaborto a mulheres que consideram realizar uma interrupção voluntária na gravidez. No país, o procedimento é legalizado desde 1978 e permitido até os 90 dias de gravidez.

França e Argentina

No último mês de março, a França, governada pelo progressista Emmanuel Macron, se tornou o primeiro país do mundo a incluir oficialmente o direito ao aborto em sua Constituição. O mandatário ainda afirmou que gostaria de fazer a mesma inclusão na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia