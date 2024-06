Papa Francisco recebeu humoristas no Vaticano - Simone Risoluti /AFP

Papa Francisco recebeu humoristas no VaticanoSimone Risoluti /AFP

Publicado 14/06/2024 07:31 | Atualizado 14/06/2024 07:40

O papa Francisco brincou nesta sexta-feira (14) no Vaticano com um grupo de mais de 100 atores e comediantes, incluindo Whoopi Goldberg, Chris Rock e Jimmy Fallon.



"Ao invés de ler o meu discurso, vou apenas fazer isto", disse o pontífice de 87 anos, enquanto colocava o polegar no ouvido e movimentava os dedos numa sala repleta de humoristas.

fotogaleria

Francisco, que viajará mais tarde a Bari, no sul da Itália, para participar na reunião de cúpula do G7, onde falará sobre Inteligência Artificial, recebeu muitos aplausos. A audiência reuniu comediantes de 15 países, incluindo Argentina, Alemanha e Timor Leste.Whoopi Goldberg, estrela dos filmes "Mudança de Hábito", e Julia Louis-Dreyfus, das séries "Seinfeld" e "Veep", também estavam no grupo que foi recebido pelo pontífice no Vaticano.Entre os 107 humoristas presentes estavam ainda o britânico Stephen Merchant, criador da série "The Office" com Ricky Gervais, o americano Chris Rock e o italiano Silvio Orlando, que interpretou um cardeal na série "The Young Pope"."Imersos como estamos em emergências sociais e pessoais, vocês têm o poder de propagar serenidade e sorrisos", disse o papa."Estão entre os poucos que têm a capacidade de falar com pessoas muito diferentes, de diferentes gerações, origens e culturas", acrescentou.O pontífice argentino será o primeiro chefe da Igreja Católica a participar em uma reunião de cúpula do G7, onde apresentará uma palestra sobre Inteligência Artificial (IA) e "algor-ética" (a ética dos algoritmos), temas que preocupam o Vaticano.