Alexsia Saldaris, à esquerda, e Jennifer Larson, à direita - Reprodução

Publicado 14/06/2024 12:31

Duas professoras de uma escola de Wisconsin, no norte dos EUA, pediram demissão depois que a escola em que trabalham descobriu que elas estavam tentando seduzir um aluno da unidade. A polícia da cidade de Janesville investiga o caso.

O Distrito Escolar confirmou que o conselho aceitou as demissões de Alexsia Saldaris e Jennifer Larson em 22 de abril. Ambas eram professoras de educação empresarial na Joseph A. Craig High School.



De acordo com a mídia local, o caso aconteceu durante uma viagem escolar entre 7 e 9 de abril na qual Larson, que estava na escola há 11 anos, e Saldaris, que estava na escola há um ano, participaram.

As duas mandavam mensagens para o aluno através do aplicativo snapchat. O conteúdo das mensagens, inicialmente, era de que os três poderiam "se divertir" juntos.

Saldaris teria, inclusive, dado as chaves de uma van ao adolescente para que ele desse uma volta, se quisesse. Saldaris também teria dado um beijo no rapaz enquanto trocava seus sapatos na parte de trás da van.

A investigação aponta que no dia 9 de abril, último dia do passeio, Saldaris usou o aplicativo para enviar cinco fotos de lingerie. As mensagens entre os dois apontavam para um encontro no fim de semana seguinte.

Denúncia

O caso foi descoberto através de uma denúncia de Larson, no dia 10 de abril, à diretora da unidade, Alison Bjoin. Inicialmente, Larson havia informado apenas que sua colega de trabalho deixou o aluno dirigir a van. Na mesma manhã da denúncia, Saldaris enviou uma mensagem ao adolescente dizendo que o relacionamento entre os dois precisava acabar.

Na manhã seguinte, Bjoin recebeu um relato de outro funcionário da escola alegando que viu um grupo de meninos ao redor de um telefone e que tinha "95% de certeza" de que se tratava de fotos de Saldaris com suas roupas íntimas.

Ao ser confrontada por funcionários da escola, Saldaris admitiu ter enviado as fotos ao aluno por meio do Snapchat. Larson, por outro lado, admitiu ter mandado mensagens envolvendo abraços, flertes e alusões ao consumo de álcool.

A polícia de Janesville segue investigando o caso. Até o momento, nenhuma acusação formal foi feita às duas.