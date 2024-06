Novo estudo aponta aumento na duração dos dias por causa do núcleo da Terra - AFP

Publicado 14/06/2024 10:19 | Atualizado 14/06/2024 10:29

A rotação do núcleo interno da Terra está desacelerando em relação à superfície do planeta desde 2008. É o que indica uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia (USC), publicada pela revista "Nature" nesta quarta-feira (12). Isso pode fazer com que os dias fiquem mais longos, segundo os autores do estudo.

Os pesquisadores analisaram dados de 121 terremotos registrados nas Ilhas Sandwich do Sul, entre a América do Sul e a Antártica, de 1991 a 2023, além de testes nucleares soviéticos, americanos e franceses do século passado para examinar as reverberações que esses eventos causaram no planeta. Ao calcular como as ondas interagiam entre si, foi possível estimar a velocidade de rotação do núcleo interno.

"Ele desacelerou pela primeira vez em muitas décadas. Outros cientistas defenderam recentemente modelos semelhantes e diferentes, mas o nosso estudo mais recente fornece a resolução mais convincente", afirmou John Vidale, professor de ciências da terra na USC e um dos autores do estudo.

Segundo ele, isso acontece por causa da "agitação do núcleo externo de ferro líquido que rodeia o núcleo, que gera o campo magnético da Terra, bem como os puxões gravitacionais das regiões densas do manto rochoso sobreposto".

Entretanto, será quase impossível para os humanos reparar na mudança do tempo, que seria alterado em apenas uma fração de segundos. Por enquanto, esta e outras consequências da descoberta ainda são apenas especulações. "É muito difícil de perceber, na ordem de milésimos de segundo, quase perdido nos oceanos e na atmosfera em movimento", ponderou John. Os próximos estudos buscarão indicar mais explicações para esse evento.