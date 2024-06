Equipe de resgate durante trabalho para localizar corpo do turista holandês na Grécia - Divulgação

Publicado 16/06/2024 12:57 | Atualizado 16/06/2024 13:34

fotogaleria Dois turistas foram encontrados mortos neste fim de semana após ficarem dias desaparecidos na Grécia. Com os dois óbitos sobe para três o número de visitantes falecidos neste mês no país, que passa por uma grave onde de calor, enquanto turistavam pela região.

Um turista holandês de 74 anos que desapareceu durante uma caminhada na ilha de Samos, no leste do Mar Egeu, foi encontrado morto na manhã de sábado (15). O desaparecimento foi reportado pela esposa da vítima no domingo da semana passada.

As equipes de resgate, usando um drone, localizaram o corpo em um desfiladeiro na área de Limnionas, no sudoeste da ilha, 300 metros de uma caverna onde o idoso foi visto pela última vez. Ele havia saído para uma caminhada e desapareceu em meio às altas temperaturas. Segundo a imprensa local, o corpo ainda não foi identificado formalmente.



Além do holandês, autoridades gregas localizaram o corpo de outro turista neste domingo (16). De acordo com a agência de notícias local eKathimerini, um americano de 55 anos, que estava de férias na ilha de Corfu, foi dado como desaparecido por um amigo na quinta-feira (13). Ele foi encontrado morto por um banhista perto do antigo porto de Mathraki. As autoridades planejam realizar uma autópsia no Hospital de Corfu.

Com as duas mortes deste domingo, a Grécia contabiliza três óbitos de turistas em junho. No início do mês, o apresentador britânico Michael Mosley também esteve desaparecido no país até ser encontrado morto no último dia 9 . A eKathimerini informou que o corpo foi encontrado em estado de decomposição na ilha de Symi. Ele estava morto no local há vários dias e foi identificado pelas roupas que vestia.

De acordo com o prefeito de Symi, Lefteris Papakalodoukas, o apresentador caiu poucos metros antes de chegar à praia de Agia Marina enquanto descia uma encosta rochosa. O terreno no local onde ele foi encontrado é acidentado. Um exame preliminar no corpo de Mosley revelou que o médico e apresentador morreu de causas naturais, segundo informações da BBC obtidas com a polícia.