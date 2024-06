Michael Mosley, apresentador de TV britânico - Reprodução

Publicado 09/06/2024 14:39 | Atualizado 09/06/2024 15:02

O apresentador de TV britânico Michael Mosley foi encontrado morto neste domingo (9) na ilha grega de Symi, dias depois de seu desaparecimento, disse a polícia.



"Pessoas num barco viram um corpo perto da costa rochosa", contou Petros Vassilakis, chefe da polícia da região sul do Egeu, à AFP.



O corpo sem vida foi localizado por uma equipe de televisão do canal público grego ERT, que estava filmando na área onde o homem de 67 anos desapareceu na quarta-feira (5), depois de sair sozinho para uma caminhada pela costa no calor.



"É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante", disse sua esposa, Clare Bailey, em comunicado confirmando sua morte. "Ele fez uma subida incrível, pegou o caminho errado e desabou onde não pôde ser facilmente visto pela extensa equipe de busca", disse ela.



Bailey Mosley agradeceu às pessoas "extraordinárias" de Symi que trabalharam "incansavelmente" para ajudar a encontrar seu marido, algumas trabalhando "do amanhecer ao anoitecer sem serem solicitadas".



O repórter da ERT, Aristides Miaoulis, disse no ar que um dos cinegrafistas da tripulação "viu algo estranho perto da cerca, a 50 metros (164 pés) do mar". "Descobrimos que era esse homem... Ele estava deitado (de costas)."



O prefeito de Symi, Lefteris Papakalodoukas, também estava com a tripulação e confirmou que encontraram Mosley, que estava de férias na ilha com sua esposa. "É o corpo do jornalista que procuramos há vários dias", disse ele à ERT.



Papakalodoukas disse que Symi estava assando sob um "calor insuportável" e que a área onde Mosley foi avistado pela última vez era "difícil porque é muito rochosa".

Michael, que também era médico, deixa esposa e quatro filhos.

Corpo foi encontrado em mar da Grécia AFP

Adiamento de série

Por conta da morte de Michael, a TV Globo optou por adiar a estreia da série "Noite Sem Fim", que trata de problemas relacionados ao sono. A produção, da rede britânica BBC, é apresentada por Michael Mosley.

Com informações da AFP.