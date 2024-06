Presidente francês, Emmanuel Macron - AFP

Presidente francês, Emmanuel MacronAFP

Publicado 09/06/2024 17:56

O presidente francês, Emanuel Macron, convocou eleições legislativas antecipadas, após reconhecer que o seu partido sofreu uma pesada derrota nas eleições para o Parlamento Europeu, que se encerram neste domingo. A votação ocorrerá em dois turnos: 30 de junho e 7 de julho, disse ele.

"Decidi devolver a eleição do nosso futuro parlamentar por meio da votação. Estou, portanto, dissolvendo a Assembleia Nacional", afirmou, num discurso à Nação no Palácio do Eliseu, sede do governo.

A medida ocorre no momento em que os primeiros resultados projetados pela França neste domingo (9) colocam o partido de extrema-direita bem à frente nas eleições parlamentares da UE, derrotando os centristas pró-europeus de Macron, de acordo com institutos de pesquisa de opinião franceses.

Na França, de acordo com as primeiras sondagens, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen obteve 32% dos votos, avanço de 10 pontos porcentuais em relação às últimas eleições na UE em 2019, e cerca de 17 pontos à frente do partido de Macron, revelando uma pesada derrota para o presidente francês.

Mais cedo, o líder do partido francês de extrema-direita, Jordan Bardella, de 28 anos, instou Macron a convocar novas eleições legislativas.