Cachorro mais alto do mundo é reconhecido pelo 'Guinness' - Divulgação

Cachorro mais alto do mundo é reconhecido pelo 'Guinness'Divulgação

Publicado 16/06/2024 21:11

Medindo 97 cm de altura, o cachorro Kevin foi considerado como o mais alto do mundo pelo Guinness, o Livro dos Recordes, nesta semana. A medição é feita pela distância das patas frontais ao topo da cabeça.

O dogue alemão vive em Des Moines, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e tem Tracy e Roger Wolfe como tutores, morando também com os filhos do casal, Alexander e Ava, de 10 e 12 anos, e mais três cachorros, quatro gatos e alguns bodes, galinhas e cavalos da propriedade.

Os donos garantem que, apesar do tamanho, trata-se de um cão ao estilo "gigante gentil", e que também é medroso. O nome Kevin foi dado em homenagem ao protagonista do filme Esqueceram de Mim, sucesso dos anos 1990.

Ele conquistou o recorde após a morte de Zeus, cão da mesma raça que media 1,04m, ou seja, sete centímetros a mais, que morreu recentemente, aos três anos de idade. É possível assistir a um vídeo mostrando o cotidiano do cachorro na página de YouTube do Guinness.