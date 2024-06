Campo queimado após um incêndio florestal varreu duas áreas - AFP

Publicado 21/06/2024 09:09 | Atualizado 21/06/2024 12:35

Pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de 78 ficaram feridas em um incêndio florestal que atingiu várias localidades do sudeste da Turquia e que causou também a morte de centenas de animais, informou o governo turco nesta sexta-feira (21).

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, informou que há "11 mortos e 78 pessoas afetadas", entre elas cinco em cuidados intensivos.

Em um balanço anterior, havia informado cinco mortos e 44 feridos, 10 deles em estado grave, nesta zona rural localizada entre as cidades de Diyarbakir e Mardin, perto da fronteira síria.

Segundo o ministro, as chamas foram controladas à noite, mas nesta sexta os "esforços de resfriamento" continuavam nas terras queimadas.

Um novo foco foi declarado nesta sexta-feira pela manhã perto da localidade de Ergani, na mesma região, mas foi controlado, segundo um correspondente da AFP.

Os moradores de Koksalan, uma das cidades mais afetadas, informaram que perderam metade de suas mil cabras e ovelhas. Muitos dos restos queimados dos animais podiam ser vistos ao longo da estrada.

Quatro equipes de emergência e 35 ambulâncias foram enviadas à região, segundo Koca.

O incêndio começou na quinta-feira em uma área 30 km ao sul de Diyabakir, onde as temperaturas ultrapassaram nos últimos dias os 40 ºC, explicou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. As chamas se propagaram rapidamente devido aos fortes ventos e atingiram cinco localidades.