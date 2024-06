Praticante de parkour destrói parte de prédio histórico na Itália e gera revolta - Reprodução / YouTube

Publicado 21/06/2024 20:00

Integrantes do Team Phat, um grupo de parkour baseado em Londres, estavam praticando a modalidade na cidade histórica de Matera, na Itália, quando um membro do grupo danificou um dos prédios históricos. Episódio provocou indignação nas redes sociais e entre outros praticantes de parkour.



Devon, como o jovem foi identificado, foi filmado pulando de um prédio para outro antes de bater contra a parede, fazendo com que ele e um segmento da parede caíssem no chão.

Matera, uma cidade de pedra que remonta ao Paleolítico (primeiro período da Idade da Pedra), está localizada na região da Basilicata, no sul da Itália. Em 1993, foi elevada a Patrimônio Mundial da Unesco e foi Capital Europeia da Cultura em 2019.



O incidente fez muitas pessoas na redes questionarem por que o Team Phat pratica parkour em prédios históricos.



"Eu amo vocês e vocês são uma grande inspiração para mim, mas acho que é por isso que muitas pessoas mais velhas nos odeiam. Destruir coisas só por diversão é uma coisa tão egoísta e esta pequena cidade parece tão legal. Isso foi realmente necessário?", perguntou um internauta



"Eu pratico parkour e exploração urbana há alguns anos. Desculpa, mas foi muito idiota tentar esse movimento. Isso faz parte da história da cidade e você estragou um pedaço dela", escreveu outro fã irritado.