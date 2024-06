A lua estará cheia nesta sexta-feira (21), o que vai melhorar a visualização do fenômeno - Darya Kawa / Instagram

Publicado 21/06/2024 11:39 | Atualizado 21/06/2024 11:45

Um fenômeno lunar raro, que acontece a cada 18 anos, acontecerá nesta sexta-feira (21). O lunistício, também conhecido como "grande paralisação lunar", acontece quando a Lua alcança sua posição mais alta no céu, parecendo estar parada na nossa visão.

Isso acontece quando a Terra e a Lua atingem seu máximo nível de inclinação. Nesta situação, o astro nasce no ponto mais ao nordeste do horizonte e se põe na posição mais a noroeste, o que gera um período mais longo de permanência dela no céu.

Este será o primeiro lunistício desde 2006. Esta sexta-feira será um dia de Lua cheia, o que vai melhorar a visualização do fenômeno.

Como assistir

O fenômeno será visível apenas no Hemisfério Norte. Portanto, não poderá ser visto do Brasil. No entanto, ele será exibido no canal do YouTube da English Heretage , empresa que administra a Stonehenge, famoso monumento de pedras do Reino Unido.

A instituição afirma que a construção foi idealizada a partir da grande paralisação lunar. A transmissão começa às 17h30 (horário de Brasília).