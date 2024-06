Tamayo Perry participou do filme 'Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas', de 2011 - Reprodução / Instagram

Tamayo Perry participou do filme 'Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas', de 2011Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 08:54 | Atualizado 24/06/2024 09:21

O ator e surfista profissional Tamayo Perry, de 49 anos, morreu na tarde deste domingo (23) após ser atacado por um tubarão enquanto surfava na praia de Malaekahana, no Havaí, Estados Unidos. A informação foi confirmada pela equipe de emergência de Honolulu, capital do Estado, em uma coletiva de imprensa.

Segundo a "BBC", Perry, que também trabalhava como salva-vidas, chegou a ser levado de jet-ski para a costa pelos paramédicos, mas não resistiu.

Ele interpretou um dos piratas em "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" (2011). Também participou do longa "As Panteras Detonando" (2003) e das séries "Lost" e "Hawaii Five-0". Como surfista, venceu prêmios internacionais e chegou a surfar a "onda mais mortal do mundo" em Pipeline.

Rick Blangiardi, prefeito de Honolulu, lamentou a perda. "Tamayo era um homem da água lendário e muito respeitado. Ele cresceu aqui e era um grande membro do time de segurança do nosso oceano", disse.