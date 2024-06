Bandeira de Israel - AFP

Bandeira de IsraelAFP

Publicado 24/06/2024 16:47

O Exército israelense e o Fórum das Famílias de Reféns confirmaram nesta segunda-feira (24) a morte de um militar que faleceu em 7 de outubro durante o ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel e cujo corpo foi levado para Gaza.

As autoridades israelenses haviam contabilizado Mohamad Alatrash, um sargento-mor de 39 anos, entre os reféns.

Alatrash, membro de uma unidade de beduínos do Exército israelense, tinha duas esposas e 13 filhos, indicou o Fórum das Famílias de Reféns.

Com a confirmação da morte de Alatrash, o total de vítimas mortais do ataque do Hamas ao sul de Israel subiu para 1.195, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Os milicianos também sequestraram 251 reféns. Cento e dezesseis continuam cativos em Gaza, incluindo 42 que o Exército israelense acredita estarem mortos.

Em resposta ao ataque, Israel lançou uma ofensiva contra o território palestino que já soma 37.626 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao Hamas.