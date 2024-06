O ovni foi visto por dois amigos na província de Carabobo - Reprodução / Internet

O ovni foi visto por dois amigos na província de CaraboboReprodução / Internet

Publicado 26/06/2024 13:42

Um objeto voador não identificado (Ovni) em formato de anel foi avistado no céu de Valencia, Venezuela. A cena, inusitada, foi flagrada por dois amigos durante o último dia 17 de junho e viralizaram na internet.

Ovni misterioso em forma de anel é visto no céu da Venezuela.#Ovini #Venezuela #ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/n6gIKxmBG5 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 26, 2024

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver uma mancha circular escura pairando nas nuvens sobre a cidade. Um dos jovens, aparentemente surpreso, grita: "Um disco voador"!

Para registrar o momento, ele pergunta a hora ao acompanhante, que responde: "Irmão, olha aqui: 16h54 do dia 17 de junho de 2024. Olha o que está aqui no céu de Valencia, Carabobo."



As autoridades venezuelanas não tenham feito declarações públicas, no entanto o meteorologista local Luis Vargas descartou a hipótese de ser um objeto extraterrestre em uma publicação na plataforma X, antigo Twitter.

"Isso pode ser um vórtice de fumaça ou anel negro que ocorre após uma explosão em uma estrutura circular, como uma chaminé industrial", escreveu.

O especialista também sugeriu que a forma circular poderia ter sido produzida por atividade vulcânica, conhecida como "nuvens em anel".