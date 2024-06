Atentado só não aconteceu porque a arma falhou na hora de disparar contra a ex-presidente argentina - Reprodução

Atentado só não aconteceu porque a arma falhou na hora de disparar contra a ex-presidente argentinaReprodução

Publicado 26/06/2024 10:37 | Atualizado 26/06/2024 10:43

A Justiça argentina inicia, nesta quarta-feira (26), o julgamento pela tentativa de homicídio de Cristina Kirchner em 2022, quando um homem disparou o gatilho a centímetros do rosto da então vice-presidente em uma tentativa fracassada de assassinato que chocou a sociedade e rompeu um limite político.

A vice-presidenta da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sofreu uma tentativa de atentado na noite desta quinta-feira (01). Segundo informações da imprensa local, o homem seria Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. pic.twitter.com/YaHe08NxOg — Futebol Albiceleste (@fut_albiceleste) September 2, 2022

O julgamento centra-se nos três acusados – o agressor, a sua ex-namorada e o empregador de ambos como vendedores ambulantes –, sem abordar supostos ideólogos ou possíveis apoios financeiros, pistas que a ex-presidente Kirchner pediu para serem investigadas e que fazem parte de um processo paralelo.



"O julgamento chega com uma investigação incompleta porque ainda precisamos saber muitas coisas sobre as verdadeiras motivações e se houve outras pessoas envolvidas", disse um dos advogados de Kirchner, Marcos Aldazábal.



O advogado considerou em todo o caso que será "muito importante conhecer o contexto de como as coisas aconteceram", algo que espera que venha à luz durante as audiências que ocorrerão todas as quartas-feiras em um processo que pode durar até um ano e contará com mais de 300 testemunhas, incluindo a própria Kirchner.

fotogaleria

Os acusados







, de 37 anos, ele puxou o gatilho duas vezes sem que as balas saíssem e foi preso no local.



, foi presa dias depois, assim como Nicolás Carrizo, seu empregador como vendedor de doces e identificado como possível "planejador" do ataque. O agressor era um vendedor de doces que na noite de 1º de setembro de 2022 atacou Kirchner em frente à sua casa em Buenos Aires, misturado entre centenas de simpatizantes que foram apoiá-la quando estava sendo julgada por suposta fraude durante sua presidência (2007-2015). Identificado como Fernando Sabag Montiel , de 37 anos, ele puxou o gatilho duas vezes sem que as balas saíssem e foi preso no local. Sua namorada na época, Brenda Uliarte, que o acompanhou até as proximidades do local do incidente , foi presa dias depois, assim como Nicolás Carrizo, seu empregador como vendedor de doces e identificado como possível "planejador" do ataque.