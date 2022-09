Brenda Uliarte, namorada do brasileiro Fernando Sabag Montiel que atacou Cristina Kirchner no dia 1º deste mês - Reprodução

Publicado 05/09/2022 07:08 | Atualizado 05/09/2022 10:41

Buenos Aires - A namorada do brasileiro, acusado de tentar assassinar a vice-presidente argentina Cristina Kirchner, foi detida neste domingo, em Buenos Aires, por ordem da juíza que comanda a investigação. A mulher, identificada como Brenda Uliarte, foi gravada na companhia do agressor Fernando Sabag Montiel no dia do atentado no dia 1º, de acordo com a imprensa do país.A jovem, de 23 anos, concedeu uma entrevista e disse que convivia com Sabag Montiel há um mês. Ela afirmou que não sabia que ele tinha armas e que também não havia falado sobre Kirchner.