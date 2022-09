Fernando Andrés Sabag Montiel tem 35 anos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/09/2022 10:14 | Atualizado 02/09/2022 10:18

O homem apontado pelo governo da Argentina como autor da tentativa de assassinato contra a vice-presidente Cristina Kirchner é o brasileiro Fernando André Sabag Montiel. Fernando tem 35 anos, nasceu em São Paulo, mas mora na Argentina desde 1993. Ele foi detido após o crime.

Segundo o ministro de Segurança, Aníbal Fernández, o acusado tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo. Ele teria um carro Chevrolet Prisma registrado para utilizar no trabalho.

Fernando André Sabag Montiel já possui antecedentes criminais envolvendo armas. De acordo com o jornal argentino Clarín, em março de 2021, ele foi acusado por contravenção pelo porte de arma branca, no bairro de La Paternal, onde possuiria uma casa. Na ocasião, a polícia parou o carro do brasileiro, que estava sem placa traseira. Ao abrir a porta do condutor, uma faca de 35 centímetros caiu no chão. Fernando alegou portar a arma para autodefesa e foi liberado com uma notificação.

Fernando Montiel tem uma tatuagem nazista no braço Reprodução/Redes Sociais

Montiel tem ainda uma tatuagem do Sol Negro no cotovelo. A imagem é um símbolo nazista. São 12 raios no formato do ícone da "SS", a Polícia do Estado Nazista, conectados a um círculo preto no centro da imagem. Ele também marcou na pele ícones nórdicos cooptados por simpatizantes do Terceiro Reich.

Ele ainda interagia com publicações de grupos extremistas a partir de perfis nas redes sociais que foram retirados do ar.



Apesar de Fernando ser brasileiro, seu pai é natural do Chile, e também tem complicações judiciais. O chileno Fernando Ernesto Montiel Araya foi alvo de um inquérito para expulsão do Brasil em 2020. De acordo com a Polícia Federal do Brasil, o processo aconteceu em virtude da “existência de sentença penal condenatória proferida pela Justiça Publica em seu desfavor”. A mãe do suspeito é argentina.

O caso

Cristina Kirchner sofreu um atentado na noite desta quinta-feira (1), na porta da casa dela, em Buenos Aires. Fernando André Sabag Montiel foi apontado como o autor da tentativa de homicídio.



Nas imagens, gravadas por pessoas perto da aglomeração ao redor de Cristina, é possível ver o momento em que o homem aponta a arma para o meio da cabeça da vice-presidente e atira. Ela chega a levar as mãos para o rosto, mas por sorte, a arma falha.

O diretor da Agência Federal de Inteligência, em entrevista à Televisión Pública, afirmou que as forças policiais tentam solucionar o caso o mais rápido possível.

*Com informações do Estadão Conteúdo