Elizabeth Salmon, relatora especial da ONU para direitos humanos na Coreia do Norte - AFP

Publicado 02/09/2022 12:51

A Coreia do Norte chamou a nova inspetora da Organização das Nações Unidas (ONU) para monitorar os direitos humanos do país de "marionete dos EUA", alertando nesta sexta-feira, 2, que Pyongyang não irá tolerar o que chamou de "trama liderada por Washington" de usar a questão dos direitos humanos para derrubar seu regime político.



Os comentários vieram num momento em que Elizabeth Salmon, relatora especial da ONU para direitos humanos na Coreia do Norte, faz sua primeira visita à Coreia do Sul nesta semana para se reunir com autoridades, ativistas e desertores norte-coreanos desde que foi nomeada ao cargo, no mês passado.



O ministério de Relações Exteriores norte-coreano acusou Elizabeth Salmon de demonstrar "ignorância e visão enviesada" sobre Pyongyang. Também acusou Washington de estar por trás do mandato da inspetora, como parte de uma estratégia contra a Coreia do Norte.



Elizabeth Salmon afirmou que seu primeiro relatório sobre a questão dos direitos humanos na Coreia do Norte será apresentado à Assembleia Geral da ONU no fim de outubro.