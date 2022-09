Passageiro envia fotos nu para todo o avião - Divulgação/Southwest Airlines

Passageiro envia fotos nu para todo o avião Divulgação/Southwest Airlines

Publicado 01/09/2022 21:45 | Atualizado 01/09/2022 21:49

Nova York - O passageiro de um voo nos Estados Unidos enviou uma foto nu para todas as pessoas que estavam na aeronave. Como retaliação, o piloto ameaçou cancelar a decolagem do avião caso seguisse o compartilhamento da imagen.



O caso aconteceu no Aeroporto William P. Hobby, localizado na cidade de Houston, no Texas. O voo da companhia aérea Southwest Airlines teve como destino a cidade mexicana de Cabo San Lucas.

Um vídeo compartilhado no TikTok mostra o momento em que o piloto do avião dá o recado para os passageiros. A publicação já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

“Esse é o acordo: se isso continuar enquanto estivermos no chão, terei que recuar até o portão, todos terão que descer, teremos que envolver a segurança e as férias serão arruinadas”, disse o comandante.

A pessoa compartilhou o conteúdo para o restante dos passageiros via AirDrop, uma ferramenta de compartilhamento de arquivos da Apple que utiliza o Wi-Fi.