Teto de um terminal do aeroporto de Nova Délhi após desabar por causa das chuvas nesta sexta-feira (28) - Arun Sankar / AFP

Publicado 28/06/2024 08:29

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas depois que parte do teto de um terminal do aeroporto de Nova Délhi, na Índia, recentemente reformado, desabou devido a chuvas torrenciais, informaram os bombeiros nesta sexta-feira (28).

"Oito pessoas ficaram feridas, uma pessoa morreu. As operações de resgate terminaram", disse Atul Garg, diretor do Corpo de Bombeiros da capital indiana.Vários veículos foram esmagados pela queda de gigantescas vigas de aço na área de embarque do Terminal 1, segundo imagens postadas online.Este terminal, utilizado apenas para voos internos, é um dos muitos projetos inaugurados pelo primeiro-ministro Narendra Modi em março, antes das eleições gerais no país. Todos os voos de partida programados neste terminal foram cancelados até o início da tarde, anunciaram as autoridades aeroportuárias."Devido às fortes chuvas nesta manhã, uma parte do teto desabou por volta das 5h", afirmaram em um comunicado.Os demais terminais do aeroporto operam normalmente, e também os voos de chegada no 1. Nova Délhi registrou chuvas torrenciais nos últimos dias, com a chegada da temporada de monções