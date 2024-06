Região nordeste da França foi mais atingida - Reprodução

Publicado 30/06/2024 10:13

Tempestades violentas e chuvas torrenciais durante o fim de semana em Suíça, França e Itália deixaram pelo menos cinco mortos, informaram as autoridades locais neste domingo (30).

Três idosos, com mais de 70 anos, morreram na noite de sábado (29) na região de Aube, no nordeste da França, depois que uma árvore caiu sobre o carro em que viajavam, devido aos fortes ventos, segundo as autoridades locais à AFP. Um quarto passageiro está em estado crítico, acrescentaram.

Na Suíça, pelo menos duas pessoas morreram e outra continua desaparecida após um deslizamento de terra causado pelas chuvas torrenciais no sudeste do país, informou a polícia do cantão do Ticino. As equipes de resgate encontraram "os corpos de duas pessoas", cuja identificação está em andamento, na região de Fontana.

Segundo o jornal local La Regione, as duas pessoas falecidas são duas mulheres suíças que estavam de férias na região. Uma grande parte da Suíça foi atingida por violentas tempestades e fortes chuvas desde sábado.

No sudoeste, as inundações do rio Ródano e dos seus afluentes, devido às chuvas torrenciais e ao degelo, causaram a retirada de várias centenas de pessoas e o fechamento de muitas estradas.

As autoridades de vários cantões decidiram cancelar todos os eventos ao ar livre no sábado, impedindo que milhares de adeptos da seleção suíça celebrassem a vitória sobre a Itália (2-0) na Eurocopa.

No norte da Itália, no Piemonte e no Vale de Aosta, também houve inundações, mas até agora as autoridades não registraram nenhuma vítima. Os bombeiros do Piemonte indicaram na manhã deste domingo que realizaram 80 intervenções para ajudar as pessoas.

No Vale de Aosta, a lama bloqueou temporariamente uma estrada regional de acesso à turística Cervinia. O transbordamento de uma torrente causou danos significativos no centro da cidade, onde vários estabelecimentos comerciais foram inundados.