Caso aconteceu em Belgrado, capital da SérviaAFP

Publicado 30/06/2024 07:38 | Atualizado 30/06/2024 07:46

Um homem armado com um arco e flecha atirou contra um policial que protegia a Embaixada de Israel em Belgrado e foi morto a tiros após o ataque, informou o Ministério do Interior da Sérvia neste sábado (29).

A polícia identificou o agressor como um "convertido" ao islã, nascido em 1999 na cidade de Mladenovac, a cerca de 50 quilômetros de Belgrado. Segundo as autoridades, o homem havia se instalado em Novi Pazar, o centro histórico e político da minoria muçulmana bósnia na Sérvia.



O primeiro-ministro da Sérvia, Milos Vucevic, condenou o "ato terrorista atroz" ocorrido neste país dos Bálcãs com mais de 6,5 milhões de habitantes.



"Este foi um ato de loucura, que não pode ser atribuído a nenhuma religião ou nação. É um crime de um indivíduo", declarou, segundo a agência de notícias Beta.



Mais tarde, o ministro do Interior chamou o ataque de "um ato terrorista dirigido contra o Estado sérvio e um membro da gendarmaria". A Procuradoria Especial agora está encarregada do caso.



As autoridades indicaram que várias pessoas conhecidas dos serviços de segurança e suspeitas de estarem vinculadas ao ataque foram detidas.



"Já existem suspeitas de que se trata de pessoas já conhecidas dos serviços de segurança, e estamos falando do movimento wahhabi", um ramo ultraconservador do islã que domina a Arábia Saudita, disse Dacic.



Várias pessoas foram detidas "preventivamente" e as medidas de segurança foram reforçadas na cidade, explicou. O policial ferido foi levado ao hospital, onde será submetido a uma cirurgia.



O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu ao que chamou de "tentativa de ataque terrorista" e informou que nenhum funcionário da embaixada ficou ferido.



A Sérvia continuou vendendo armas a Israel após o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, no sul de Israel.

Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo.