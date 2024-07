Ekaterina Lisina foi reconhecida como a modelo mais alta do mundo pelo Guinness em 2017 - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 13:36 | Atualizado 01/07/2024 13:40

A modelo mais alta do mundo afirma que pode ter perdido U$S 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) após sua conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans ser roubada e os vídeos, publicados na internet. A russa Ekaterina Lisina, de 36 anos, que mede 2,06 m, vai aos tribunais para tentar identificar os hackers.

Um dos vídeos, que custa U$S 36 (cerca de R$ 200) no serviço, registrou mais de 16 mil visualizações em um fórum da mídia social Discord. Imediatamente após o vazamento, o número de reproduções no OnlyFans começou a cair, conforme ela contou ao "NY Post", em reportagem publicada no último sábado (29). "É um dos meus vídeos mais explícitos, e por isso é tão valioso", afirmou.

Ela entrou para a venda de conteúdo há quatro anos, mas usando lingerie. Quando começou a comercializar conteúdos explícitos, seus ganhos multiplicaram ao menos cinco vezes, contou.

Ekaterina é ex-jogadora de basquete e estava no time da seleção russa que venceu a medalha de bronze nas Olimpíadas de 2008, em Pequim. O Guinness a considerou a modelo mais alta do mundo em julho de 2017.