Bandeira da Coreia do Norte - AFP

Publicado 01/07/2024 11:17 | Atualizado 01/07/2024 11:23

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos como teste na madrugada desta segunda-feira (1), segundo militares sul-coreanos. Eles teriam sido soltos um após o outro, com um intervalo de 10 minutos, a partir da cidade de Jangyon, no sudeste do país. Um deles possivelmente falhou durante o voo e caiu. Nenhum dano foi relatado. As informações são da agência de notícias "Yonhap".

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul considerou os lançamentos como provocações, que constituem uma ameaça à paz na Península Coreana, além de lembrar que o país possui aliança militar com os Estados Unidos para repelir quaisquer provocações.

Os testes acontecem um dia após o fim do "Freedom Edge", programa de exercícios militares realizados pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão na ilha sul-coreana de Jeju. "As relações EUA-Japão-RDC (Coreia do Sul) assumiram a aparência de uma versão asiática da Otan", afirmou Pyongyang depois de alertar que o encontro terá "consequências fatais"

A tensão também ocorre dias após a Coreia do Norte afirmar que fez um teste bem-sucedido de mísseis com diversas ogivas, um componente nuclear para os projéteis. No entanto, Seul discorda e afirma que na verdade, os lançamentos foram um fracasso.