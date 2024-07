Armas eram utilizadas há pouco mais de dois séculos - AFP

Armas eram utilizadas há pouco mais de dois séculosAFP

Publicado 02/07/2024 07:32 | Atualizado 02/07/2024 10:21

Duas pistolas ornamentadas que pertenceram ao imperador Napoleão serão leiloadas no domingo (7) na França, anunciou a casa de leilões Osenat, que está organizando a venda.

As armas, com elementos de ouro e prata, são decoradas com o perfil do imperador. As peças estão avaliadas entre 1,2 e 1,5 milhão de euros (1,4 e 1,9 milhões de dólares, 7,9 e 10,7 milhões de reais), informou à AFP Jean-Pierre Osenat.

Elas foram encomendadas a um armeiro de Versalhes, Louis Marin Gosset. Napoleão cogitou utilizar uma das pistolas para cometer suicídio em 1814, quando foi obrigado a abdicar, depois do fracasso da campanha militar para defender seu país da invasão aliada.

Seu conselheiro Armand Augustin Louis, marquês de Caulaincourt, havia retirado a pólvora das pistolas por precaução, explicou Osenat. "Napoleão decidiu então envenenar-se, mas vomitou e não morreu", acrescentou.

"O imperador ofereceu as duas pistolas e uma espada a Caulaincourt, em memória da sua fidelidade durante aqueles dias sombrios em abril de 1814", disse. As armas estão em poder da família até hoje.