Eleição regional teve de ser decidida na moedinha - reprodução de vídeo

Eleição regional teve de ser decidida na moedinha reprodução de vídeo

Publicado 03/07/2024 17:54 | Atualizado 03/07/2024 17:56

Uma eleição primária no estado do Oregon, para a câmara municipal da pequena cidade de Eugene, foi resolvida com cara ou coroa. E para piorar a história, por causa de uma lei estadual, o vencedor não poderá concorrer ao cargo.

A Câmara municipal em Eugene, de maioria democrata, não teve representantes republicanos na votação primária da semana passada, então a disputa foi decidida por votos por escrito.

Os dois principais candidatos entre os 103 nomes inscritos foram Lisa Fragala e Doyle Canning. Cada um deles recebeu sete votos. A lei estadual exige que em caso de empate a eleição seja decidida "por sorteio", o que no passado muito distante chegou a ser resolvida em lançar dados.

Luke Belant, vice-diretor eleitoral do estado do Oregon, foi colocado como responsável pelo cara ou coroa. Canning, no entanto, está impedido de concorrer ao cargo, já que ele havia perdido a eleição primária dentro do partido democrata.

Fragala agora será a única candidata na votação em novembro, a menos que os republicanos convoquem uma convenção distrital para escolher um candidato.

Canning disse que se divertiu com o resultado e elogiou o Gabinete do Secretário de Estado por conduzir os procedimentos de acordo com a lei.

"Embora estejamos falando de sete votos, é ótimo que todos possamos estar tão confiantes de que as leis e os procedimentos estão sendo seguidos tão obedientemente", disse Canning ao jornal 'Capital Chronicle'.

Ela disse que os republicanos deveriam aprender uma lição com os resultados e escolher um candidato no próximo ciclo eleitoral.

"A lição aqui para qualquer partido político é apresentar um candidato. Tenho certeza de que, se os republicanos tivessem apresentado um candidato, eles teriam obtido mais de sete votos", afirmou.