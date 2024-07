Joe Biden - AFP

Publicado 04/07/2024 17:19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que teve uma "noite ruim" no debate contra o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, na semana passada. O democrata, no entanto, garantiu que seguirá na campanha pela reeleição, apesar da crescente pressão para que desista da disputa.

Em entrevista ao radialista Earl Ingram, do Wisconsin, Biden disse que "cometeu um erro" durante o embate com o republicano, mas afirmou que os 90 minutos do evento não definem o tom da sua presidência. "Eu vou vencer essa eleição", reiterou.

Os comentários foram feitos em meio a especulações de que Biden estaria avaliando se seguirá no páreo. Ontem, o democrata teve uma reunião com governadores democratas na Casa Branca, em um esforço para tranquilizá-los sobre sua capacidade de continuar no cargo. Publicamente, alguns dos governadores reforçaram apoio a ele depois do encontro.