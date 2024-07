Após desempenho ruim em debate, presidente Joe Biden é pressionado pelos democratas - Reprodução / Instagram

Publicado 05/07/2024 15:18 | Atualizado 05/07/2024 15:21

O democrata Joe Biden cometeu uma nova gafe nesta terça-feira (4), feriado da independência do país. Em entrevista à rádio Wurd, da Filadélfia, capital do estado de Pensilvânia, ele confundiu os seus mandatos e companheiros de partido, Barack Obama e Kamala Harris.

"A propósito, tenho orgulho de ser, como disse, a primeira vice-presidente, a primeira mulher negra… a servir com um presidente negro", afirmou.

O mandatário foi vice-presidente durante os dois mandatos de Barack Obama, o primeiro presidente negro da história do país, entre 2009 e 2016. Em sua chapa atual, possui como vice Kamala Harris, a única mulher negra a já ter ocupado este cargo.

Crise

O erro acontece em um momento de tensão para o Partido Democrata. Após o desempenho desastroso de Biden no debate da CNN na última quinta-feira (27), a legenda avalia trocar de representante até as eleições , que acontecem em 5 de novembro. Dois parlamentares democratas pediram abertamente esta semana que se encontre um candidato mais forte do que Biden para as eleições presidenciais.