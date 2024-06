Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Mandel Ngan/AFP

Publicado 28/06/2024 09:56

Em um debate marcado por momentos de silêncio e expressões confusas do presidente Joe Biden frente a Donald Trump, o Partido Democrata se verá novamente pressionado para decidir se mantém sua escolha como candidato ou se o substitui por outro nome. É o que avaliam especialistas ouvidos pelo Estadão ao fim do primeiro debate presidencial dos Estados Unidos.

"Esse debate era mais sobre forma do que sobre conteúdo", afirma Carlos Gustavo Poggio, professor no Berea College do Kentucky. "Esse era um debate de altíssimo risco para o Joe Biden, bastava ele provar que ele não era um velhinho. Ele falhou miseravelmente. Foi um terror."

"O que vai sobrar pros democratas é controle de danos. Pro eleitor indeciso fica a imagem de um presidente que tá fisicamente frágil que teria mais quatro anos pela frente. E provoca um debate sobre a vice-presidente, o foco volta para a Kamala Harris agora, que é muito mais impopular que o Joe Biden", completa.

"Fica evidente que Biden teve uma performance muito ruim", concorda o professor de Relações Internacionais da FGV Oliver Stuenkel. "Ele melhorou ligeiramente ao longo do debate, mas teve vários momentos de incoerência, de não conseguir terminar seu raciocínio, o que reforçará a sua principal vulnerabilidade, que é a sua idade, e certamente facilitará a estratégia dos americanos que projetam Biden como senil.

"Quem acompanhou o debate pode concluir que Biden talvez não tenha a capacidade de governar por mais quatro anos. Isso certamente vai produzir, vai aumentar muito a pressão para que o Partido Democrata selecione outro candidato", conclui.

"Não tenho dúvidas que esse debate vai suscitar e reforçar os argumentos de que seria necessário substituir o candidato democrata", observa o professor da FAAP Vinicius Vieira. "Até no Twitter já havia ali manifestações em prol do governador da Califórnia [Gavin Newsom], que ao meu ver não tem projeção para tanto, mas isso já demonstra que deve ser a tônica nos próximos dias, a substituição de Biden no campo democrata."

Embora ainda exista tempo para substituição de candidatos, afinal, a Convenção Democrata será apenas em agosto, substituir o atual presidente como candidato ainda traz riscos importantes. Especialmente em um contexto de ausência de novas lideranças dentro de ambos os partidos.

"Conversei com vários colegas democratas e pessoal da campanha do Biden e o clima é de desespero. Com 13 minutos de debate ele já travou numa resposta, que era o grande medo. Ele já começou com a voz rouca, gaguejando e travando. Ainda que Trump tenha tido maus momentos no debate, a performance do Biden é o que vai dominar a cobertura desse debate. Considero que foi um desastre pro Biden e pros democratas", afirma Poggio.