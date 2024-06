Tremor causou deslizamento em trecho da Rodovia Pan-Americana - Reprodução / X

Publicado 28/06/2024 09:06 | Atualizado 28/06/2024 09:31

Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu a costa sul do Peru, próximo à região de Arequipa, na madrugada desta sexta-feira (28). A informação é do Instituto Geofísico do país. Segundo as autoridades, ao menos três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Um alerta de tsunami foi emitido, mas descartado horas depois.

Rapidamente, fotos e vídeos chegaram à internet com registros dos momentos de tremores. Este se tornou o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, no país. As propriedades e casas de algumas pessoas foram afetadas. Relatos também mostram pacientes sendo evacuados por bombeiros de um hospital da região. Um deslizamento foi filmado na Rodovia Pan-Americana.

Este é o segundo terremoto que atinge a região em menos de duas semanas. Na última segunda-feira (17), um sismo de magnitude 6,3 foi registrado na cidade de Caravelí. O país está na região do "Círculo de Fogo do Pacífico", que se estende do leste da Ásia ao oeste das Américas e é responsável por cerca de 90% dos terremotos de todo o mundo.

Escala Richter

A escala Richter é uma ferramenta que serve para medir o tamanho de um terremoto. Ela é graduada entre o valor mínimo de <1, em que os tremores não podem ser sentidos pelas pessoas, e o máximo é entre 9 e 10, quando os sismos causam efeitos devastadores.