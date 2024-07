Austrália: polícia acusa homem de roubar estátua de gorila de 1,5 m de vila de aposentados - Divulgação/Polícia de Victoria

Publicado 05/07/2024 | Atualizado 05/07/2024

A polícia da Austrália acusa um homem de roubar a estátua de um gorila de uma vila de aposentados na cidade de Melbourne. Garry, como é chamada a escultura de 1,5 metro de altura, desapareceu no dia 6 de junho da vila Leith Park. As informações são do The Guardian.

Ao investigar o desaparecimento da estátua, os agentes localizaram uma casa em Reservoir, a cerca de 20 minutos de carro do vilarejo de aposentados. A polícia acionou sua equipe aérea e os pilotos de helicóptero avistaram a estátua no quintal de uma casa. Os policiais invadiram o local e apreenderam a escultura, 24 carteiras de motoristas supostamente roubadas e medicamentos que precisam de prescrição médica.

A polícia alega que a estátua foi retirada do pedestal onde ficava e levada em um veículo. A estátua foi devolvida ao vilarejo na quarta-feira, 3.

Com a repercussão do caso na mídia, um homem de 33 anos se apresentou à polícia. Os agentes interrogaram o suspeito e o acusaram de roubo e de dirigir sem habilitação. Ele foi liberado ao pagar fiança e deverá comparecer ao tribunal de Heidelberg em 30 de agosto.

A policial Anju Vashisht disse ao The Guardian que reconhece ser um caso estranho e que não consegue explicar por que alguém roubaria o mascote do vilarejo. "Essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é?", disse.