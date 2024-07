Americano abre lata nos dentes de um jacaré vivo - Reprodução / Internet

Publicado 07/07/2024 15:50

Um vídeo registrado na Flórida, Estados Unidos, causou espanto ao mostrar um homem abrindo uma lata de cerveja de maneira inusitada: utilizando os dentes de um jacaré vivo. A cena, filmada durante um passeio de barco, rapidamente viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 3 milhões de visualizações na plataforma X (antigo Twitter).

This is why women live longer than men pic.twitter.com/H7SU7SnlMN — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) July 7, 2024

Nas imagens, um grupo de homens em um barco é visto navegando em um rio da Flórida. Um dos integrantes do grupo coloca a mão na água, atraindo o jacaré, que nada em direção ao barco com a boca aberta. Quando o réptil se aproxima, o homem segura a cabeça do animal e pressiona a lata de cerveja contra seus dentes afiados, conseguindo abri-la. Após a abertura, ele passa a lata para um amigo.