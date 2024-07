Turistas ao lado de um termômetro marcando 55ºC no Parque Nacional do Vale da Morte - AFP

Turistas ao lado de um termômetro marcando 55ºC no Parque Nacional do Vale da MorteAFP

Publicado 08/07/2024 17:40

Um motoqueiro morreu, neste sábado (6), ao tentar cruzar o Vale da Morte, na Califórnia (EUA), com um grupo de pilotos, devido às temperaturas recordes. No dia da tragédia, a região registrou 53ºC. As informações são da CBS News.



Outro piloto que estava com o grupo de seis motociclistas passou mal e foi hospitalizado por "doença grave causada pelo calor", disse o parque em um comunicado. Todos os outros integrantes do grupo foram atendidos no local.



A morte do homem, que não foi identificado, ocorre no momento em que uma onda de calor quebra recordes de temperatura nos Estados Unidos. O superintendente do parque, Mike Reynolds, alerta que as temperaturas podem ser perigosas: "Calor alto como esse pode representar uma ameaça real à sua saúde".

Para alertar sobre as altas temperaturas do país, o Serviço Meteorológico Nacional de Las Vegas postou uma foto no Twitter mostrando um conjunto de giz de cera derretido pelo sol.

Conjunto de giz de cera derretido pelo sol Reprodução/Redes sociais