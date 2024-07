Conjunto de giz de cera derreteu após ficar exposto ao calor - Divulgação

Publicado 09/07/2024 09:24

Em meio à severa onda de calor que atinge os Estados Unidos, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, em inglês) realizou um curioso experimento. Um conjunto de giz de cera foi exposto ao sol em Las Vegas e derreteu em poucas horas devido às temperaturas extremas. A atividade foi divulgada na rede social X do instituto.

De acordo com o NWS, a cidade de Las Vegas atingiu o recorde histórico de temperatura no último domingo (7), quando foram registrados 48,8º C no aeroporto Harry Reid. O serviço ainda destacou que a última segunda-feira (8) foi o terceiro dia consecutivo com calor extremo. Além disso, outras cidades dos EUA como Kingman, no Arizona, e Barstow, na Califórnia, também estão atingido o quinto dia de máximas desde o início das medições.

Em uma postagem na rede social, o instituto alertou para os cuidados que a população deve tomar nos dias de temperaturas extremas. "Outro dia escaldante de verão está por vir, enquanto nossa onda de calor recorde continua. O calor intenso persistirá durante a semana de trabalho. Limite o tempo ao ar livre, mantenha-se hidratado e nunca deixe crianças ou animais de estimação em veículos quentes!", postou.

Incêndios castigam Califórnia

Milhares de bombeiros tentavam combater múltiplos focos de incêndio no lado oeste, onde mais de 340 hectares de vegetação haviam sido consumidos pelo incêndio French no condado de Mariposa, próximo ao Parque Nacional Yosemite.